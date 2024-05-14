Появились новые детали тайной жизни предложенного Путиным министра обороны

Появились новые детали тайной жизни предложенного президентом России Владимиром Путиным в качестве министра обороны Андрея Белоусова — он оказался благотворителем. Это следует из публикаций на служил в качестве алтарника.

Так, в одной из публикаций на сайте храма цитируется интервью, в котором Белоусова упоминают как человека, наполняющего Божий кошелек.

«Есть такое понятие — "Божий кошелек" (...) Если твое дело угодно Богу, и ты во главу угла ставишь служение Ему и людям, а не сребролюбие, деньги найдутся (...) Появляются добрые люди, помогают. Например, (...) Андрей Рэмович Белоусов», — сообщил служащий в храме священник Лев Аршакян.

По словам священнослужителя, Белоусов помогал при создании фонда помощи слепоглухим. Политик лично приезжал на мероприятия фонда, где вместе с другими официальными лицами произносил речи.

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Из информации на сайте фонда «Соединение», занимающегося поддержкой слепоглухих следует, что бывший первый вице-премьер до сих пор входит в попечительский совет фонда и является его зампредом.

Ранее сообщалось, что Белоусов оказался воцерковленным человеком и помогал священникам во время проведения служб.

11 мая стало известно, что Белоусов, до 7 мая 2024 года занимавший должность первого вице-премьера России, покинет правительство и перейдет на новое место работы. Спустя день выяснилось, что президент России предложил назначить Белоусова министром обороны страны.