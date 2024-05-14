Раскрыты планы Куклачева после выписки из больницы

Раскрыты планы народного артиста РСФСР, основателя московского Театра кошек, дрессировщика Юрия Куклачева после выписки из больницы. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным источника, Куклачев находится дома и планирует посетить свой театр, чтобы увидеться с кошками, по которым соскучился. По словам его помощницы, медики призвали артиста не проявлять активность, а восстанавливать силы после времени, проведенного в медицинском учреждении.

Известно, что 75-летнего дрессировщика обязали пожизненно пить таблетки для сердца. Отмечается, что в ближайшее время он будет занят реабилитацией и не сможет выступать.

12 апреля артисту стало плохо во время концерта «Самый добрый клоун», проходившего в «Вегас Холле». Он перенес обширный инфаркт. Позднее Куклачев сообщил, что во время операции у него случилась остановка сердца.

Во вторник, 14 мая, стало известно, что дрессировщика выписали из больницы.