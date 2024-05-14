Россиянин пообещал «напихать в рот» участникам СВО в прямом эфире

Российский блогер во время онлайн-трансляции оскорбил участников специальной военной операции (СВО). Фрагмент стрима опубликовала глава «Лиги безопасного интернета» (ЛБИ) Екатерина Мизулина в Telegram.

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На записи мужчина пообещал «напихать в рот» российским бойцам вместе с некими «пацанами». По его словам, российские военнослужащие находятся в зоне боевых действий «за три копейки, которые вам не платят». Затем он утверждает, что в СВО участвуют «только зэки и алкаши» и угрожает перебанить несогласных с его мнением зрителей.

«Я как старший сержант базарю сейчас», — сказал блогер, назвавший себя ветераном боевых действий.

По данным Мизулиной, попавший на видео мужчина, предположительно, живет в Зеленограде. Его высказывания глава ЛБИ назвала выходящими за грань.

«Обратились в МВД России», — написала она.

Ранее в Крыму возбудили уголовное дело в отношении жительницы полуострова, которая призывала к насилию над российскими военнослужащими. Помимо штрафа ей грозит до пяти лет колонии.