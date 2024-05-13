Адвокат Ефремова рассказал о тяжелом лечении после контузии в зоне СВО

Адвокат Эльман Пашаев, пострадавший в ходе спецоперации, продолжает процесс лечения от полученной контузии.

Он поделился, что несмотря на тяжелое состояние, намерен вернуться к своим обязанностям. Поэтому он регулярно узнает у лечащего врача, когда он сможет подняться на ноги, сообщает 360.ru.

Пашаев сообщил, что ему назначен интенсивный курс лечения, который включает постоянные процедуры, прием лекарств и инъекции.

Эльман Пашаев известен своим участием в ряде громких судебных дел, включая «пьяное ДТП» с участием актера Михаила Ефремова. Несмотря на потерю адвокатского статуса, он выразил намерение продолжить работу по гражданским и арбитражным делам. В конце апреля он был ранен при атаке дроном в районе Угледара, находясь в составе 95-го стрелкового полка. Его супруга Алена Пашаева уточнила, что полное восстановление займет около месяца.