Суд в Москве запретил объявления о работе с популярной формулировкой

Солнцевский суд Москвы признал запрещенными к распространению объявления о вакансиях, содержащие в качестве условия пометку «только для славян». Об этом говорится в Telegram-канале пресс-службы судов Москвы.

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«Суд установил, что размещенные объявления являются незаконными и противоречит основам правопорядка, нарушают интересы общества и государства, а действия лиц, разместивших данную информацию, противоправными и уголовно наказуемыми», - говорится в сообщении.

В частности, суд признал запрещенными к распространению некоторые объявления, требующие от соискателей «иметь славянскую внешность или принадлежать к славянской народности», размещенные на сайтах bkrs.info, castingy.ru, meetplanet.ru и art.one.

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Ранее сервис по продаже и аренде недвижимости «Циан» запретил размещение объявлений с признаками дискриминации по национальному, этническому и религиозному признакам. В частности, пользователи сервиса не могут подавать объявления о сдаче жилья «только славянам» и «славянам с российским паспортом».