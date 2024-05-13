Пострадавшая при теракте в «Крокусе» пришла в себя после 20 операций

Жительница Москвы, получившая ранение во время теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл», пришла в себя, пишет «Фонтанка». Супруг пострадавшей рассказал изданию, что женщина перенесла более 20 операций и впервые смогла заговорить неделю назад.

Неделю назад заговорила первый раз за все время. Сказала: «Привет, я могу говорить». Есть положительная динамика, и если все будет хорошо, то ее переведут из реанимации в обычную палату, — уточнил мужчина.

Он добавил, что врачи боролись за жизнь его жены больше месяца, ей сделали десятки операций. При этом, уточнил мужчина, впереди еще много работы, так как состояние его жены по-прежнему остается тяжелым.

Воробьев высказался о дальнейшей судьбе «Крокуса»

Вечером 22 марта в подмосковном Красногорске в «Крокус Сити Холле» несколько человек в камуфляже открыли стрельбу из автоматов перед концертом группы «Пикник». В результате теракта, по последним данным, погибли 145 человек. После стрельбы начался сильный пожар, второй этаж концертного зала полностью выгорел и обрушился.

Председатель Российского Красного Креста Павел Савчук ранее сообщил, что программа комплексной поддержки пострадавших в результате теракта в «Крокус Сити Холле» будет действовать до 31 марта 2026 года. Сейчас собрано более 1,6 млрд рублей для оказания помощи пострадавшим. За поддержкой уже обратились 82 семьи, а несколько случаев находится в процессе обработки.