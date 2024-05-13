Патриарх Кирилл отрагировал на обрушение дома в Белгороде

Обращаясь к губернатору Вячеславу Гладкову, он отметил, что регулярные атаки на город нельзя объяснить ничем, кроме поистине нечеловеческой злобы и ненависти.

«Глубокой скорбью отозвалось в моём сердце сообщение о трагедии. Очередное преступление причинило большие страдания жителям города. Возношу молитвы о скорейшем спасении находящихся под обломками и исцелении раненых», — добавил предстоятель РПЦ.

Также патриарх молит бога о вразумлении тех, кто ответственен за это.

Накануне в результате удара ВСУ обрушился подъезд многоквартирного дома по улице Щорса. Жертвами стали 15 человек, 17 удалось спасти. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. Всего же от ударов украинской армии в тот день погибло 19 жителей города.