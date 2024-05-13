В России предложили внести изменения в ЕГЭ

Российская экологическая партия "Зеленые" предложила Министерству просвещения РФ включить вопросы по экологии в обязательный перечень заданий ЕГЭ по географии, биологии и обществознанию. Соответствующее письмо есть в распоряжении ТАСС.

"Считаем необходимым включить вопросы по экологии в состав контрольно-измерительных материалов для проведения ЕГЭ (ОГЭ) по географии, биологии, обществознанию. Эта мера наглядно продемонстрирует ценность экологических знаний для общества и закрепит их место в образовательном процессе", - говорится в письме за подписью исполнительного секретаря федерального совета партии Константина Атаяна в адрес Минпросвещения.

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Кроме того, предлагается внедрить в вузах обязательный курс по основам устойчивости окружающей среды и климата.

"В программы среднего профессионального образования, которое сегодня наименее охвачено экопросветительской деятельностью, необходимо включать экологические знания применительно к конкретной специальности", - также полагает автор письма.

Указывается, что эксперты партии готовы выступить в качестве консультантов при разработке программы экологического образования.

По словам сопредседателя партии "Зеленые" Александры Кудзаговой, комментарий которой приводит пресс-служба, экология продолжает пребывать для школьников и педагогов в статусе факультатива.