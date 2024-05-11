Скабеева показала новый «способ управления Байденом»

Российская журналист и телеведущая Ольга Скабеева опубликовала фото метки места, куда должен был встать президент США Джо Байден на спортивном мероприятии.

Фотографию Скабеева подписала комментарием, что теперь место, куда должен встать Байден помечают особой меткой, как на мероприятии в Белом Доме с женской баскетбольной командой «Лас-Вегас Эйсес».

Ранее президент США, выступая по телевидению, повторил подсказку «Конец цитаты. Повторите строчку», выданную ему телесуфлером. После этого он заблудился в штаб-квартире ЦРУ.