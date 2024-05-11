Телеканал «Пятница!» раскритиковали за слова о Севастополе в эфире

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев раскритиковал телеканал «Пятница!» за трансляцию шоу, в котором участница назвала этот город «дырой». Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

«Дырой» Севастополь назвала его жительница, ставшая участницей ТВ-проекта «Большие девочки». По словам Развожаева, горожанка поняла, что была не права, позволив себе такие высказывания о малой родине.

«Уверен, что девушка уже осознала свою ошибку, видя такую реакцию общественности. А она и не могла быть другой <...> Невозможно жить в нашем городе и не любить его!» — написал глава Севастополя.

Больше недовольства у губернатора вызвало появление таких слов в эфире — их трансляцию он посчитал недопустимым, в особенности в памятный для города день.

«Серия с таким высказыванием опубликована 10 мая. На следующий день после великой даты — 80-летия освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков. Продюсеры и редакторы программы должны понимать, что транслировать такие высказывания недопустимо в любой день, а сейчас это выглядит особенно кощунственно», — пояснил Развожаев.

В ответ на возмущения в пресс-службе «Пятницы!» заверили, что мнение канала не совпадает с позицией участницы телепрограммы.

«Предполагаем, что она назвала "дырой" свою квартиру, и не хотела никого обидеть», — говорится в сообщении.

Таким образом о родном городе высказалась 21-летняя участница реалити-шоу о похудении «Большие девочки. Жизнь после проекта». За время съемок девушке удалось потерять 28 килограммов. Она родилась в Севастополе, но после участия в проекте решила остаться в столице.

«Очень рада, что не вернулась в свою дыру, в свой Севастополь. Ну любимый Севастополь, любимый, но маленечко переросла», — поделилась она.

Первый выпуск передачи набрал на YouTube 5 миллионов просмотров.

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