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Смольянинов* и Хаматова прочтут советские стихи для сбора денег Украине

В Риге пройдет читка пьесы «Тараканище и другие. Детские/недетские стихи», которая состоит из стихов детских поэтов советского периода — Даниила Хармса, Корнея Чуковского, Николая Олейникова и Николая Заболоцкого. Афишу спектакля режиссера Василия Зоркого можно найти в открытом доступе в сети.

Во время концерта уехавшие из России артисты Артур Смольянинов* (признан в РФ иноагентом, включен в список террористов и экстремистов), Чулпан Хаматова, Вадим Радионов и Шамиль Хаматов прочитают стихи и истории, стоящие за ними: обращения недовольных граждан относительно поэтов, стенограммы заседаний, рецензии современников.

«В разное время этих поэтов отменяли, запрещали, критиковали, подвергали цензуре. Что можно разглядеть в их стихах: какую правду, какую боль?» — говорится в анонсе.

Весь доход от мероприятия, по словам организаторов, направят на покупку продуктов питания для жителей Украины.

Покинувший РФ актер Смольянинов выступил в кафе Риги за 50 тысяч рублей

Спектакль в столице Латвии пройдет 13 мая, билеты стоят от €20 до €40. Всего продано около половины билетов на мероприятие.

Накануне Чулпан Хаматова раскритиковала режиссера Константина Богомолова.

Ранее Григорий Лепс объяснил, почему его дети учатся за границей.

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Николай Олейников
Вадим Радионов
Шамиль Хаматов
Николай Заболоцкий
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Григорий Лепс
Корней Чуковский
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