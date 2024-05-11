Российские водители автобусов устроили забастовку

Во Владивостоке недовольные своей зарплатой водители автобусов устроили забастовку утром в субботу, 11 мая. Об этом сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».

По словам местных жителей, около десяти автобусов отказались выходить на маршрут, встав на улице Добровольского с 6:00 по местному времени. В настоящий момент работа транспорта возобновлена, уточняется в материале.

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На инцидент обратила внимание прокуратура Приморского края. Пресс-служба ведомства сообщила, что была организована проверка о возможном нарушении прав водителей.