Следователи заинтересовались последним романом Сорокина

Российские правоохранители начали доследственную проверку из-за романа писателя Владимира Сорокина «Наследие», сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник. Отмечается, что писателя могут привлечь к ответственности за изготовление и оборот материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних.

Предварительно, причиной стало наличие в произведении описания постельных сцен с участием несовершеннолетних, — рассказал источник агентства.

В апреле издательская группа АСТ объявила об остановке продаж книг Владимира Сорокина «Наследие», Джеймса Болдуина «Комната Джованни» и Майкла Каннингема «Дом на краю света». Пресс-служба компании объяснила, что запрет на эти романы коснется и электронных версий. Эти книги направили на экспертизу Экспертного центра при Российском книжном союзе. Специалисты пришли к выводу, что романы содержат пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений.

Ранее писатель и литературовед Борис Акунин (настоящее имя — Григорий Чхартишвили, внесен Минюстом РФ в список иноагентов) выпустил сборник «Интеллектуальных анекдотов», куда вошли короткие антироссийские истории про специальную военную операцию на Украине. Он также анонсировал выход 10-го тома книги из проекта «История российского государства».