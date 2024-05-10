В Новосибирске ожидается сильный шторм

В Новосибирске скорость ветра местами достигнет 17 метров в секунду, а при грозе может увеличиться до 22 метров.

Жителям рекомендуется быть бдительными и осторожными из-за возможного риска обрушения неустойчивых конструкций, обрыва проводов и линий связи, а также возможных нарушений в работе жилищно-коммунального хозяйства, пишет МК.

Ранее "Свободная Пресса" сообщала о том, что синоптики пообещали россиянам знойное лето. Однако, как отметил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, спрогнозировать, насколько сильно температура летом 2024 будет выше нормы, пока невозможно. Но уже сейчас можно предположить, что высокий температурный фон ожидается в европейской, северной и северо-западной частях России.