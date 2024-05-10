В «Москве 24» высказались о «спортивках «Адидиас» во время эфира с парада

Звукорежиссер телеканала «Москва 24» может быть оштрафован за накладку в прямом эфире во время трансляции парада, где журналист разминала речевой аппарат перед включением. Об этом в четверг, 9 мая, сообщил руководитель АО «Москва Медиа» Игорь Шестаков.

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Корреспондент в прямом эфире речитативом про «спортивки «Адидиас» проверила микрофон перед включением.

В Херсоне по радио передали поздравление Сталина с Днем Победы

— Поскольку было шесть часов прямого эфира, где-то случилась накладка. А девушку за что наказывать? Она просто разминалась перед включением. Звукорежиссера, может быть, оштрафуют, — заявил Шестаков РИА Новости.

В подконтрольном Киеву городе Херсоне прозвучало поздравление руководителя СССР Иосифа Сталина 1945 года. Его голос включили в эфире российской станции «Радио Таврия».

В своей речи он поздравлял соотечественников с великим Днем Победы.

Хакеры взломали спутниковый эфир украинских телеканалов StarLightMedia и «Интер», где запустили трансляцию церемонии парада Победы в Москве. В связи с произошедшим будет проведено расследование.