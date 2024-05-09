В Донецке зажгли около 3 тыс. свечей у мемориала жертвам фашизма

Активисты молодежных организаций выложили памятную надпись у мемориала шахты №4/4-бис, посвященного жертвам нацистской оккупации Донецка в годы Великой Отечественной войны, передает корреспондент ТАСС.

"Мы в рамках мероприятия делаем фигуру из свеч: 1941-1945, помним - это то слово, с которым точно согласна молодежь ДНР. Мы сейчас видим боевые действия, которые происходят на наших глазах, поэтому для нас крайне больно и крайне важно сохранять историю и чтить память о наших предках. Мы выложим надпись из около 3 тыс. свеч", - сказал журналистам заместитель руководителя донецкой региональной общественной организации "Молодая республика" Микаэль Минасян.

Надпись у подножия мемориала создавали около полусотни человек, на это ушло больше часа. Ее длина составила порядка 20 м. С наступлением темноты свечи зажгли, они проявили контуры букв и цифр.

"С этим местом связаны многие трагические воспоминания жителей Донбасса. Для нашей молодежи это по-настоящему памятное место, все ребята из Донецка знают, что здесь происходило, мы с болью в сердце находимся здесь", - заключил Минасян.

Мемориал расположен в Калининском районе Донецка, его возвели в 1983 году. В годы Великой Отечественной нацисты использовали шахту № 4/4-бис в качестве места для массовых казней. За время оккупации Донбасса были убиты и сброшены в шурф более 75 тыс. советских граждан. В марте этого года была завершена реконструкция мемориала, которую провело Российское военно-историческое общество.