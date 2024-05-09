Названа возможная причина пропажи карточки Зеленского из базы розыска МВД России

Украинские хакеры могли удалить из базы МВД России карточки президента Украины Владимира Зеленского и предыдущего президента страны Петра Порошенко. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил криминалист Михаил Игнатов.

© Газета.Ru

Он также предположил, что это могли сделать сотрудники информационного центра министерства.

"Третий вариант — Порошенко и Зеленского просто туда не вносили, база еще не успела обновиться. Но это из области фантастики", — сказал криминалист.

9 мая ТАСС сообщил, что Зеленский и Порошенко, которых недавно объявило в розыск министерство внутренних дел РФ, больше не числятся в базе розыска российского ведомства.

4 мая МВД РФ объявило в розыск Зеленского, Порошенко и командующего сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александра Павлюка.

Зеленский и Порошенко пропали из базы розыска МВД РФ

Позднее в розыск были объявлены экс-глава МИД Украины Павел Климкин, бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков (внесен в реестр террористов и экстремистов в РФ), экс-спикер Верховной рады Владимир Гройсман и бывший секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов.