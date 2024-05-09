В Петербурге праздник Победы завершился праздничным салютом

Празднование 79-летия со дня Победы в Великой Отечественной войне завершилось в Петербурге салютом - батареи расчетов курсантов Михайловской академии произвели 30 залпов с Большого пляжа Петропавловской крепости. Как сообщили журналистам в пресс-службе Ленинградского военного округа, первый и последний залп по традиции были посвящены годовщине Победы.

"Курсанты-артиллеристы произвели 30 салютных залпов с интервалом в 30 секунд. Звуковое сопровождение фейерверков обеспечили 85-мм дивизионные пушки Д-44. Каждый из 30 залпов имел свое наименование, а первый и последний, традиционно, были посвящены годовщине Победы в Великой Отечественной войне", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также отметили, что в проведении салюта было задействовано 12 фейерверочных установок, каждая из которых состоит из 6 модулей различного калибра - от 105 мм до 310 мм. За 10 минут установки выпустили в небо над Петербургом более тысячи фейерверков, в том числе "Рубин", "Ассоль", "Фиалка", "Вега", "Татьянин день", "Браслет".

Чтобы посмотреть на салют с максимально удачного ракурса, многие жители и гости Петербурга заполонили близлежащие набережные, а некоторым даже посчастливилось наблюдать за красочным шоу прямо с прогулочных катеров и теплоходов в акватории Невы. Зрелищности этому действу добавили Ростральные колонны, огонь которых не погаснет до 23:00, а также Троицкий мост, который благодаря художественной подсветке превратился в один из главных символов Дня Победы - георгиевскую ленту.

Но большое скопление людей в центре города возникло не вдруг и далеко не под вечер - с самого раннего утра Невский был переполнен теми, кто пришел на парад и автопробег ретротехники, чтобы выразить горячую благодарность ветеранам, отстоявшим нашу страну в борьбе с фашизмом. Также на Дворцовой площади прошел праздничный концерт "Песни, победившие войну". Его участниками стали авторы-исполнители и коллективы, неоднократно выступавшие для нынешних защитников Родины на передовой СВО - например группы "Джанго" и "Декабрь". Кроме того, петербуржцев и гостей города поздравили с праздником народные артисты России Василий Герелло и Сергей Безруков, заслуженная артистка России Ольга Кормухина и многие другие.

Праздник в области

В Ленинградской области День Победы отмечали во всех городах и селах - повсеместно прошли памятные акции (в том числе и различные форматы "Бессмертного полка), возложения цветов ко всем знаковым мемориалам, праздничные концерты, кинопоказы и многое другое. Так, в Выборге была открыта выставка военно-исторической техники, а в Сланцах прошел автопробег военной техники. Еще один автопробег провели ленинградские ветеринары, проехав по маршруту Дороги жизни на отреставрированном ГАЗ-51, который в годы Великой Отечественной войны служил в Тихвинской ветлаборатории.

Однако, пожалуй, центральным событием региона стал праздничный концерт в пограничном Ивангороде. Несколько тысяч жителей Эстонии стали зрителями концерта, посвященного Дню Победы, который транслировали с российской стороны контрольно-пропускного пункта Нарва - Ивангород. На концерте, в частности, выступили Сосо Павлиашвили и группа "Песняры", а его ведущим стал Дмитрий Губерниев. Популярность мероприятия, а также его важность для русскоговорящего населения Нарвы отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко - ведь сейчас в Прибалтике буквально порицаются любые попытки по сохранению памяти о героизме тогда еще нашего общего, советского народа.