Телебашню в Симферополе подсветят в честь 9 Мая
Телебашню в Симферополе подсветят в честь Дня Победы. Тематическую подсветку можно будет увидеть с 21:00 до 23:00.
Об этом сообщает ИА SevastopolMedia со ссылкой на правительство Крыма.
На медиафасаде появится бегущая строка «С Днём Победй!», а также изображения Знамени Победы, Георгиевской ленты.
Также стало известно, что в Салехарде прошёл большой праздничный концерт, посвящённый 9 Мая, передаёт ИА «Север-Пресс». Прозвучали песни военных лет, в том числе «Синий платочек». В концерте приняли участие артисты и творческие коллективы города.
Ранее Министерство обороны России опубликовало видео парада Победы в Москве глазами лётчиков Воздушно-космических сил.