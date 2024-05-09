Телебашню в Симферополе подсветят в честь 9 Мая

Телебашню в Симферополе подсветят в честь Дня Победы. Тематическую подсветку можно будет увидеть с 21:00 до 23:00.

Об этом сообщает ИА SevastopolMedia со ссылкой на правительство Крыма.

На медиафасаде появится бегущая строка «С Днём Победй!», а также изображения Знамени Победы, Георгиевской ленты.

Также стало известно, что в Салехарде прошёл большой праздничный концерт, посвящённый 9 Мая, передаёт ИА «Север-Пресс». Прозвучали песни военных лет, в том числе «Синий платочек». В концерте приняли участие артисты и творческие коллективы города.

Ранее Министерство обороны России опубликовало видео парада Победы в Москве глазами лётчиков Воздушно-космических сил.