Заммэра Томска не позволил передать воду для 98-летнего ветерана ВОВ

На параде Победы в Томске заммэра города не пропустил на трибуну девушку, которая пыталась пронести воду ветерану Великой Отечественной войны, из-за этого 98-летнему ветерану понадобилась помощь врачей скорой помощи. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По словам очевидцев, 98-летнему ветерану Федору Бондаренко стало плохо на параде. Зрители попросили срочно принести ему воды — помощница Бондаренко побежала за бутылкой, но обратно на трибуну ее не пустил один из чиновников — заммэра города Константин Чубенко.

Ветерану стало нехорошо. Пожилому мужчине пришлось вызывать скорую помощь. Госпитализировать его не стали, пенсионера отпустили домой. По данным источника, у него повысилась температура до 38 градусов.

Названы стоящие на параде Победы рядом с Путиным ветераны

До этого в Севастополе прошлая церемония памятного гашения художественных маркированных открыток. Она была посвящена 80-й годовщине освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков.

Открытку выдали в том числе ветерану Великой Отечественной войны Ивану Курбакову.