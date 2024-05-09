В Севастополе открылась выставка «Высеченные в камне имена»

В Севастополе начала работу выставка «Высеченные в камне имена», посвящённая истории обороны города.

Об этом сообщает ИА SevastopolMedia.

Экспозицию разместили в зале временных выставок Античной экспозиции музея-заповедника «Херсонес Таврический».

«Над этим проектом с особой ответственностью и любовью трудились многие музейщики. Мы делаем его не столько для себя и представителей старшего поколения, сколько для юных посетителей», — заявила директор музея-заповедника Елена Морозова.

Выставка будет работать до 28 июля.

Также стало известно, что участники «Движения Первых» украсили более 3 млн окон к 9 Мая в рамках акции «Окна Победы», передаёт газета «Взгляд».

«К акции присоединились и дети, и взрослые, школы, вузы, колледжи, предприятия, наши зарубежные партнёры, посольства и культурные центры. Вместе мы украсили в честь праздника более 3 млн окон», — рассказал председатель правления «Движения Первых» Григорий Гуров.

Ранее Министерство обороны России опубликовало видео парада Победы в Москве глазами лётчиков Воздушно-космических сил.