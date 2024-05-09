В Херсоне по радио передали поздравление Сталина с Днем Победы

В Херсоне, временно находящемся под контролем ВСУ, по радио прозвучала поздравление Иосифа Виссарионовича Сталина, записанное 9 мая 1945 года. Об этом пишет РИА «Новости».

По данным агентства, видео было записано в автомобиле местных силовиков.

«Товарищи, соотечественники и соотечественницы, наступил великий день Победы над Германией. Фашистская Германия, поставленная на колени Красной армией и войсками наших союзников, признала себя побежденной и объявила безоговорочную [капитуляцию]», — говорит Сталин.

Ранее сообщалось, что в Одесской области по кабельным каналам показали парад Победы на Красной площади.