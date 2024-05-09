Аксенов рассказал о фронтовиках своей семьи и их истории любви

Оба деда главы Крыма Сергея Аксенова сражались на фронтах Великой Отечественной войны. Одна бабушка служили в авиации, другая спасала раненых в госпитале. Об этом Аксенов рассказал в своем Telegram-канале.

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"Мой дед со стороны отца Николай Петрович Аксенов воевал в танковых войсках. Начал войну с обороны Оржоникидзе, закончил в Праге", - написал глава республики.

Николай Петрович награжден орденом Отечественной войны, двумя медалями "За отвагу", медалями "За взятие Берлина" и "За освобождение Праги".

"Бабушка Мария Константиновна служила в авиации, обслуживала авиационное вооружение", - сообщил Сергей Аксенов.

Мария Константиновна награждена медалями "За боевые заслуги" и "За победу над Германией".

Другой дед с материнской стороны - Семен Иванович Пелихатый участвовал в Висло-Одерской операции, в ходе которой получил тяжелое ранение: ему оторвало ногу.

"Деда отправили в военный госпиталь в Уфу, там он встретил мою бабушку Татьяну Сергеевну, которая работала в госпитале. Такая вот фронтовая история любви", - написал глава Крыма.

Семен Иванович был награжден орденом Отечественной войны.

"Как и все мы, стараюсь быть достойным памяти моих родных. Их имена навеки вписаны в историю моей семьи, в историю страны и Великой Победы", - добавил Сергей Аксенов.

Сын Сергея Аксенова - Олег продолжает дело своих прадедов. В сентябре 2022 года он был призван в ряды Вооруженных Сил РФ и с этого времени участвует в СВО в рядах разведывательного подразделения морской пехоты. Известно, что в прошлом году Аксенов младший нес службу на мелитопольском направлении. Отец редко говорит о военных буднях сына.