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Соловьев спрогнозировал будущее Украины

Украина «вернется домой», предположил журналист Владимир Соловьев, отвечая на вопрос корреспондента NEWS.ru о будущем страны. Он добавил, что судьба украинского президента Владимира Зеленского не должна заботить Россию.

А какая нам разница, какая судьба у Зеленского? А Украина? Украина вернется домой, — заявил Соловьев.

Журналист отметил, что происходящее сейчас — «война добро со злом». По его словам, подобное происходит регулярно, когда «Запад сходит с ума, и приводить его в чувства приходится жесткими мерами».

Это делали наши деды, прадеды, прапрадеды, теперь наша очередь. Донецк — город-герой, а Донбасс — сердце России, — сказал он.

Ранее лидер «Ночных волков» Александр «Хирург» Залдастанов предположил, что Одесса сама вернется в состав России, поэтому ее не нужно «брать». По его мнению, у региона нет другого пути.

На инаугурации президента России Владимира Путина глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что необходимо забрать Одессу и Харьков уже в мае. По его словам, в этот период следует действовать активнее, нападать и «жестко бить» по украинским территориям. Комментируя план Кадырова, военный эксперт Василий Дандыкин отметил, что торопиться не стоит.

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