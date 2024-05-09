Президент России Владимир Путин поздравил россиян с Днем Победы. В своей речи он затронул историю страны и ключевые вопросы текущей повестки. «Рамблер» собрал главные высказывания.

Российский лидер отметил, что память о войне пытаются исказить в интересах «колониальной политики». Искажение памяти о Великой Отечественной он назвал попыткой разжечь новые конфликты.

Путин заявил о сложном периоде в истории РФ

Запад пытается разжигать в мире конфликты, межнациональную вражду, сдерживать суверенные центры развития, заявил Путин.

Президент заметил, что Россия отвергает претензии любого государства или альянса на исключительность, знает, к чему ведет непомерность таких амбиций.

«Россия будет делать все, чтобы не допустить глобального столкновения, но в то же время никому не позволим угрожать нам. Наши стратегические силы всегда в боевой готовности», — подчеркнул президент.

Глава государства отметил, что первые годы Великой Отечественной войны СССР сражался один на один с нацизмом, тогда как на Гитлера работала вся Европа.

Наши отцы, деды и прадеды защитили родную землю и сокрушили нацизм, освободили народы Европы, подчеркнул Путин.

Вместе с тем, заметил президент, Россия не принижает значение второго фронта во Второй мировой.

Все участники спецоперации — наши герои, заявил Путин. Он добавил, что с героями спецоперации — вся Россия.