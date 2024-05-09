Названы стоящие на параде Победы рядом с Путиным ветераны

Рядом с президентом Владимиром Путиным на параде Победы на Красной площади стоят ветераны Великой Отечественной Александра Алешина, участница обороны Москвы, и сражавшийся в Сталинграде и под Ленинградом Евгений Куропатков.

На парад по традиции пригласили ветеранов боевых действий и участников Великой Отечественной войны, передает РИА «Новости».

Рядом с президентом парад смотрят Александра Семеновна Алешина, которой 21 февраля нынешнего года исполнилось 100 лет, и Евгений Петрович Куропатков, которому исполнилось 100 лет 19 июля 2023 года.

Алешина – инструктор-снайпер, в 1941 году после окончания семилетки она пошла работать на завод, потом участвовала в строительстве противотанковых укреплений в Наро-Фоминске. В 1942 году она пошла в инструкторы снайперского дела, попросилась на фронт. Ее оставили в школе снайперов, она успела подготовить 26 таких специалистов.

Евгений Куропатков с началом Великой Отечественной отправился добровольцем в армию. Он обучался в тульском ружейном училище. В октябре его курсанты участвовали в боях на дальних подступах к Москве. После обучения отправился под Сталинград, в 196-ю стрелковую дивизию. Участвовал в боях у тракторного завода, отправлял снаряды с одного берега Волги на другой. В 1943 году был направлен под Ленинград.