Володин призвал сохранить для потомков правду о Великой Отечественной войне

Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал по случаю Дня Победы сохранить для будущих поколений правду о Великой Отечественной войне.

"Для нашей страны этот день особый. <...> Нам необходимо сохранить для будущих поколений правду о Великой Отечественной войне. Наша страна - Россия - может быть только сильным государством", - написал он в своем Telegram-канале.

Володин также отметил, что Великая Отечественная война коснулась каждой семьи.

"Ценой 27 миллионов жизней наши отцы и деды, мамы и бабушки отстояли свободу и независимость, спасли мир от фашизма", - подчеркнул он, добавив, что в самое трудное время люди объединялись, вставали плечом к плечу на защиту родной земли, своей Родины. "Мы гордимся героизмом и стойкостью наших солдат, офицеров, тружеников тыла. Память об их подвиге важна для всех нас", - написал Володин.

9 мая в России ежегодно отмечается День Победы. В этот день в 1945 году в 00:43 мск был подписан Акт о безоговорочной капитуляции Германии, которым завершилась Великая Отечественная война.