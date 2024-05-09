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Куда сходить и что посмотреть в праздничные выходные?

Обозреватели "Российской газеты" дали рекомендации о том, как интереснее провести длинные выходные.

Куда сходить и что посмотреть в праздничные выходные?
© Российская Газета

Телевидение с Сусанной Альпериной

Сериал "Горький 53", телеканал НТВ, онлайн-кинотеатр Иви

На телеканале НТВ вышел новый ретро-детектив "Горький 53" с Андреем Фроловым в главной роли. В центре сюжета - бывший разведчик-фронтовик, который возвращается по амнистии 1953 года из тюрьмы в родной город и оказывается втянут в круговорот преступлений. Чтобы вернуть себе честное имя и покончить с жестокой бандой, Иван Астафьев становится её частью и начинает действовать под прикрытием. Многим будет интересно сравнить сериал с классическим фильмом Александра Прошкина "Холодное лето 53-го" с Анатолием Папановым в главной роли. До телепремьеры ретродетектив вышел в онлайн-кинотеатре "Иви".

В 1953 году из-за массовой амнистии в СССР напряжённая криминальная обстановка. В это же время в родной город Горький возвращается освободившийся из тюрьмы Иван Астафьев (Андрей Фролов), бывший командир разведвзвода. И тут же становится жертвой нападения бандитов, а затем и ложного обвинения в избиении нападавших. Из беды выручает довоенный знакомый Ивана - капитан Шведов (Алексей Барабаш), который устраивает его на работу в спортивное общество "Динамо" обучать милиционеров рукопашному бою.

Вести мирную жизнь не получается: Иван оказывается втянут в круговорот жестоких преступлений - убивают его брата с женой. Под подозрением вновь оказывается Астафьев. Его вынуждают заключить тайную сделку с милицией, организовывают показной побег и требуют внедриться в самую могущественную банду Горького. Герой должен заманить в ловушку её главаря Харитона (Александр Балуев), избавить город от криминала и, наконец, вернуть себе свою жизнь.

Прямая речь

Андрей Фролов, исполнитель роли Астафьева:

- Для этой роли мне пришлось немного похудеть, ведь мой персонаж прошёл войну и сидел в тюрьме. К тому же я посмотрел много видео именно про этот год, как люди жили, ходили, общались, они же всё равно по-другому разговаривали. Ещё мы очень много и долго репетировали драки, потому что Иван - профессиональный боксёр в прошлом. Я изучал, как правильно делать стойку и наносить удары. Это всё нужно было нарабатывать, чтобы на экране всё выглядело максимально правдоподобно. Какие-то трюковые сцены, например, падения, стрельбу из пистолета, технически сложные драки выполнял я сам. Но более опасные вещи, допустим, как Астафьев выпрыгивает из окна, разбивая при этом стекло, выполнял дублёр. Серёжа Коротаев, наш режиссёр, даже пошутил: "Со сломанной ногой мы тебя снимать дальше сможем, но это будет дольше...Эта роль для меня была сложная, потому что я кардинально отличаюсь от Ивана Астафьева.

Алексей Барабаш, исполнитель роли Шведова:

- Мой герой - человек организованный, честный милиционер, который верит в идеалы и призывы советского времени. Он образцовый гражданин, который несёт свою службу и помогает людям, попавшим в беду. На протяжении сериала ему придётся столкнуться с предательством жены и друга, а также расследовать тяжкие преступления кровавых и жестоких банд, сформировавшихся на территории СССР в 1953 году. Он смелый, решительный, но в то же время склонный к романтизму и идеализации человека как высшего создания. Сюжет развивается таким образом, что из идеальных супружеских отношений Шведов с женой приходят к абсолютному краху. Виной этому старые травмы и очарования, прежние чувства и любовь. Мой герой очень болезненно переживает расставание с Лидой и, конечно, как любой мужчина, делает немало глупостей из-за этой драмы.

Екатерина Климова, исполнительница роли жены Шведова Лиды:

- Мне очень понравилось, что эта история про любовь. Всегда хочется хотя бы в кино верить, что за любовь стоит бороться, что она действительно спасёт мир. И моя героиня из "Горький 53" в этом смысле мне очень импонирует. Она собрала в себе образы, которые были прописаны в классике, в том числе русской, Пушкиным, Толстым. И мы со своим старанием попытались раскрыть эту героиню и донести эту историю до зрителя, да ещё и в той эпохе, которая сама по себе уникальна, интересна и очень выразительна визуально. И действительно происходили такие страшные события в нашей стране, о которых стоит говорить, о которых стоит вспоминать, о которых стоит снимать кино.

Катерина Шпица, исполнительница роли Киры:

- Я очень люблю сниматься в исторических проектах, погружаться в другую эпоху. И быть девушкой, музой, союзницей харизматичного героя - это всегда любопытно и интересно, с яркими эмоциями и бодрящей энергией.

Музыка с Александром Алексеевым

"Сентиментальный марш". Участвуют Константин Хабенский, группа "Ундервуд" и другие. МХТ имени Чехова, 9 мая

Один из самых любимых поэтов ХХ века, "шестидесятник", благодаря которому многие из нас впервые полюбили бардовскую песню - ту, которая искренняя, с прекрасными стихами и идет от души - чтобы хороших людей становилось больше. 9 мая Булату Окуджаве могло исполниться 100 лет….

Помните его: "Возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке", "Ваше Величество Женщина, да неужели - ко мне?", "Ваше благородие, Госпожа удача"?! Или эти: "Здесь птицы не поют, деревья не растут, и только мы плечом к плечу врастаем в землю тут", "Давайте восклицать, друг другом восхищаться, высокопарных слов не надо опасаться, давайте говорить друг другу комплименты, ведь это все любви счастливые моменты"?!

Строчки, которые дарят нам веру в любовь, друзей, в самих себя. А еще - в Родину, победу, надежду на счастье.

Накануне юбилея вышел альбом "Проект О", в котором песни Окуджавы (оттого и буква "О" в названии) записали художественный руководитель МХТ имени Чехова Константин Хабенский и группа "Ундервуд". Работа над ним продолжалась с прошлого лета. Уже электрическая версия песен поэта и барда - бережна, очень актуальна по звуку, порой оказывается даже на грани с блюзом или роком. И уже на первой, закрытой презентации в марте - в престижном клубе - буквально яблоку негде было упасть.

Теперь уже доработанная и дополненная презентация, в МХТ, пройдет с участием актеров театра. Будут звучать и песни, и стихи, и воспоминания Булата Окуджавы.

"Театры Москвы - Булату Окуджаве". Вечер-посвящение от популярных актеров. Ведущая Ольга Остроумова. ЦДЛ, 18 мая

Актеры и режиссеры московских театров исполнят стихи и песни Окуджавы. Среди них: Ирина Муравьева, Авангард Леонтьев, Андрей Анкудинов, Михаил Левитин, Александра Равенских, Александр Жигалкин и другие. А несколько артистов театра "Современник" собираются прийти и спеть вместе…

Актеры придут, как говорится, не с пустыми руками. А принесут с собой эксклюзивные видео с Булатом Окуджавой, сохраненные в своих архивах театров. Тоже - веский повод не пропустить этот гала-концерт!

Музеи с Натальей Соколовой

Фото: Пресс-служба Бахрушинского музея

Онлайн-проект Бахрушинского музея "Фронтовые дороги театра"

В Бахрушинском музее хранится более 1300 оригиналов документов, рассказывающих о жизни театров и артистических бригад в годы войны. Теперь все эти материалы доступны широкому пользователю на сайте https://fdt.gctm.ru/. За время Великой Отечественной актёры театров выезжали на фронт 42 000 раз и дали более 1 350 000 спектаклей и концертов. Работа фронтовых бригад строилась на принципах военного времени: требовались мобильность, готовность и способность выступать в непосредственной близости к передовой. Играть и поднимать боевой дух зрителей приходилось под открытым небом, на палубах военных кораблей, на вокзалах и аэродромах, в блиндажах и землянках, в медсанбатах… "Есть такие страницы в истории, о которых забывать нельзя, - говорит генеральный директор Бахрушинского театрального музея Кристина Трубинова. - Наш онлайн - проект расскажет молодому поколению о том, как самоотверженно театральные деятели выступали на фронтах, а музейные работники документировали их деятельность.

К примеру, журнал выдачи дневников фронтовых бригад "Театр на фронте" за 1942-1943 гг., который разработали и выдавали артистам сотрудники Бахрушинского музея, - уникальный исторический документ. Сегодня эти 60 сохранившихся рукописных листов с расписками о получении дневников - подлинные свидетельства поддержки наших бойцов театральной общественностью в годы Великой Отечественной войны".

На портале представлен альбом хранителя музея того периода - Вениамина Ермолова (1891-1950). Выложен и дневник фронтового театра "Искра" - ансамбля артистов "Красноармейская эстрада" Московского Государственного театра им. Ленинского комсомола (Ленком). Его вел художественный руководитель театра Григорий Палин. Фронтовая жизнь театра описана на 139 листах в период с 1941 по 1945 гг.

Также в онлайн-формате доступны фотографии, театральные афиши, программы и репертуар фронтовых бригад Малого театра, Центрального Детского театра и концертной бригады НКВД Центрального управления милиции. Раздел о постановках военного времени дополнены материалами о легендарном спектакле "Давным-давно" по музыкально-комедийной пьесе Александра Гладкова, написанной в 1940 году и дебютировавшей на сцене в 1941 году. Зрители увидят фотографии этого прославленного, любимого спектакля из постановок Драматического театра Северного флота в Полярном и в Мурманске, Центрального театра Красной армии в Москве.

Опубликованы и редкие фотокадры и театральная афиша из коллекции Валентина Плучека, ставившего спектакль "Давным-давно" в 1942-1943 годах, в котором роль Шуры Азаровой исполняла актриса Зинаида Плучек, супруга режиссера.

Кино с Валерием Кичиным

Кадр из сериала "Дядя Леша" Фото: kinopoisk.ru

Артель им. Деточкина: сериал "Дядя Леша" уже онлайн

Сериал - не значит кино второго сорта. Бывают выдающиеся, с грандиозными сценарными идеями и актерскими работами: из зарубежных "Вражда", "Рипли", "Режим", из наших - "Нулевой пациент", "Домашний арест", "Конец света"… каждый назовет свои любимые. Но в массе это продукция для диванного просмотра, ленивого и непритязательного - послеобеденный десерт. В этом нет ничего плохого: как сказал бы поэт, фильмы разные нужны, фильмы разные важны.

Вышедший на платформе KION мини-сериал "Дядя Леша" на идейные и художественные открытия не претендует. Он просто хочет оставить после себя хорошее настроение. Чуть-чуть с оттенком ностальгии по "старому доброму кино" времен Рязанова-Брагинского, когда благородство еще не казалось романтической выдумкой, а свет в конце туннеля - глупым самообманом.

Прежде всего он отсылает, конечно, к комедии "Берегись автомобиля", где советский Робин Гуд Деточкин реквизировал у хапуг неправедно нажитые автомобили, чтобы отправлять вырученные деньги детским домам, - как бы восстанавливал справедливость. Новый Деточкин - это дядя Леша из сериала, дворник детдома города Рыбинска, его играет Тимофей Трибунцев. Он очень профессионально забирается в роскошные виллы толстосумов, и пока хозяин храпит в соседних покоях, укладывает в рюкзак золото, бижутерию и дорогие часы. А потом путем нехитрой авантюры обеспечивает детдом новой сантехникой.

В отличие от Деточкина, у него есть сообщники: его тайник на чердаке случайно обнаруживают двое детдомовцев - Цыган и Пухляш (органичные Хетаг Хинчагов и Григорий Дудник), потом эту троицу застукает и энергичная Маша (Елизавета Хомякова). Все это приключается на фоне сложных личных отношений дяди Леши и его начальницы - директрисы детдома (Анна Уколова). У обоих загадочно извилистая судьба: нынешний подметала прежде был ученым, доцентом со знанием трех языков, и почему его понесло в дворники - пока неизвестно. Нынешняя директриса тоже оставила какой-то неплохой пост. Дворник любит жену, а директриса одинока и уже теряет надежду обрести новую любовь. Но подруги ей сообщат, что дядя Леша на нее бросил взгляд, и надежды вернутся… Короче говоря, авторы сериала Никита Лундин, Антон Бабаев и Дмитрий Невзоров (он же режиссер) оснастили действие многими фабульными линиями - авантюрная пересекается с темами ревности, неутоленной женской жажды и мужской бесхарактерности.

Оператор Владимир Клягин ищет и находит симпатичные ракурсы, композитор Игорь Сычев пишет саундтрек в духе рязановских комедий - как бы светлый, ироничный и добродушный. Доставят радость актеры главного квартета: дворник Тимофей Трибунцев, его жена Светлана Суханова, директриса Анна Уколова и следователь Сергей Лавыгин: они точно чувствуют жанр, предполагающий не саспенс и не хохот, а блуждающую улыбку и душевный комфорт. Есть, правда, сбои по вкусу в диалогах, то преувеличенно литературных, то изобилующих матросскими шуточками - для семейного просмотра с детишками сериал плохо приспособлен. Тем более что авторы не определились, хорошо ли воровать или не очень, и альтруистические порывы дяди Леши вполне ужились с бизнес-планами предприимчивого поколения.

Но интересно, что вульгаризмы здесь органичней притянутой за уши обязательной лирики. Сериал дает остро почувствовать, как далеко мы ушли от прекраснодушных времен рязановского кино: те комедии могли быть как угодно язвительны, но светлое начало несли в себе ненатужно и естественно - у них был некий идеал. Пусть вечно тающий за горизонтом, но живой - его еще не забил насмерть тотальный цинизм новых времен. Оказывается, именно этот идеал - пусть иллюзорный и даже неосознанный, но занимавший важное место в душевном мире, объединял зрителей верой в итоговую победу справедливости. При всех невероятностях событий в героях Смоктуновского, Миронова, Папанова и Аросевой они узнавали своих соседей по подъезду. Новый же Деточкин дядя Леша с его романтическим по природе порывом именно романтики начисто лишен. Он даже не знает, что это такое: новая реальность ее давно изничтожила. В стране переменился воздух, и в новой жизни Деточкины не рождаются.

Заимствованная из 60-х годов прошлого века авантюра дяди Леши лишилась опор. В породившие ее импульсы попросту не веришь - фильм их вывел за скобки. Потому что не верит в них сам.

А в остальном, почему бы и не быть такому кино: там озоруют мило, иногда смешно. Посмотрим, что учудит дядя Леша дальше: сериал только начинается.

Кстати

Обновленная экспозиция "Битва за Москву. Первая Победа!" в Музее Победы рассказывает о жизни обычных москвичей, которых коснулась Великая Отечественная война. На 1200 кв.м разместили декорации, показывающие изменения в сначала мирном, а потом уже в полностью перешедшем на военные рельсы городе. Каждый выставочный зал посвящен важным событиям, отражающим бесстрашие москвичей: парад в разгар обороны города, бомбоубежища в метро и первым победам на фронте. А в мультимедийной зоне перед зрителями предстают герои-москвичи и их подвиги.

Куда еще сходить в праздничные выходные?

Услышать стихи о войне в исполнении звезд российского кино

Актеры Нонна Гришаева, Екатерина Гусева и Леонид Ярмольник прочтут строки о преодолении страшных испытаний. "Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины", "Баллада о зенитчицах" и другие произведения классиков тронут каждого пришедшего. За музыкальную программу в этот день отвечает инструментальное трио "Музыка Победы", Moscow Klezmer Band и исполнители фольклорной музыки еврейских местечек. В течение всего дня для гостей будет работать настоящая полевая кухня.

Где: Еврейский музей и центр толерантности.

Когда: 9 мая с 12.00 до 20.30.

Закружиться под звуки фронтового вальса

Профессиональные хореографы научат вас танцевать вальс, фокстрот и польку под звуки песен военных лет. Здесь же научат создавать яркие броши из георгиевских лент в сочетании с весенними цветами. На протяжении всего дня в парке будут выступать творческие коллективы, а закончится вечер выступлениями Полины Гагариной, Мии Бойко, а так же групп "Республика" и "Моральный кодекс".

Где: Парк "Ходынское поле". Площадка перед главным входом.

Когда: 9 мая, 10.00 - 21.59.

Подпеть песням военных лет

В программе концерта "Победа - одна на всех" прозвучат любимые: "Тёмная ночь", "В землянке", "Смуглянка", "Катюша". А между песнями зрителей ждут танцевальные номера на музыку композиторов, писавших в годы Великой Отечественной войны и в послевоенное время.

Где: Фольклорный центр Людмилы Рюминой.

Когда: 12 мая в 15.00.

Подготовила Дарья Валиахметова

Общество
Мия Бойко
Сусанна Альперина
Игорь Сычев
Светлана Суханова
Дмитрий Невзоров
Людмила Рюмина
Валентин Плучек
Александр Жигалкин
Алексей Барабаш
Михаил Левитин
Александр Гладков
Ирина Муравьева
Катерина Шпица
Сергей Лавыгин
Александр Прошкин
Леонид Ярмольник
Наталья Соколова
Анатолий Папанов
Анна Уколова
Ольга Остроумова
Андрей Фролов
Булат Окуджава
Тимофей Трибунцев
Екатерина Гусева
Александр Балуев
Александр Алексеев
Полина Гагарина
Нонна Гришаева
Екатерина Климова
Валерий Кичин
Андрей Анкудинов
Константин Хабенский
Москва
Мурманск
День Победы