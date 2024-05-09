Куда сходить и что посмотреть в праздничные выходные?

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Сериал "Горький 53", телеканал НТВ, онлайн-кинотеатр Иви

На телеканале НТВ вышел новый ретро-детектив "Горький 53" с Андреем Фроловым в главной роли. В центре сюжета - бывший разведчик-фронтовик, который возвращается по амнистии 1953 года из тюрьмы в родной город и оказывается втянут в круговорот преступлений. Чтобы вернуть себе честное имя и покончить с жестокой бандой, Иван Астафьев становится её частью и начинает действовать под прикрытием. Многим будет интересно сравнить сериал с классическим фильмом Александра Прошкина "Холодное лето 53-го" с Анатолием Папановым в главной роли. До телепремьеры ретродетектив вышел в онлайн-кинотеатре "Иви".

В 1953 году из-за массовой амнистии в СССР напряжённая криминальная обстановка. В это же время в родной город Горький возвращается освободившийся из тюрьмы Иван Астафьев (Андрей Фролов), бывший командир разведвзвода. И тут же становится жертвой нападения бандитов, а затем и ложного обвинения в избиении нападавших. Из беды выручает довоенный знакомый Ивана - капитан Шведов (Алексей Барабаш), который устраивает его на работу в спортивное общество "Динамо" обучать милиционеров рукопашному бою.

Вести мирную жизнь не получается: Иван оказывается втянут в круговорот жестоких преступлений - убивают его брата с женой. Под подозрением вновь оказывается Астафьев. Его вынуждают заключить тайную сделку с милицией, организовывают показной побег и требуют внедриться в самую могущественную банду Горького. Герой должен заманить в ловушку её главаря Харитона (Александр Балуев), избавить город от криминала и, наконец, вернуть себе свою жизнь.

Прямая речь

Андрей Фролов, исполнитель роли Астафьева:

- Для этой роли мне пришлось немного похудеть, ведь мой персонаж прошёл войну и сидел в тюрьме. К тому же я посмотрел много видео именно про этот год, как люди жили, ходили, общались, они же всё равно по-другому разговаривали. Ещё мы очень много и долго репетировали драки, потому что Иван - профессиональный боксёр в прошлом. Я изучал, как правильно делать стойку и наносить удары. Это всё нужно было нарабатывать, чтобы на экране всё выглядело максимально правдоподобно. Какие-то трюковые сцены, например, падения, стрельбу из пистолета, технически сложные драки выполнял я сам. Но более опасные вещи, допустим, как Астафьев выпрыгивает из окна, разбивая при этом стекло, выполнял дублёр. Серёжа Коротаев, наш режиссёр, даже пошутил: "Со сломанной ногой мы тебя снимать дальше сможем, но это будет дольше...Эта роль для меня была сложная, потому что я кардинально отличаюсь от Ивана Астафьева.

Алексей Барабаш, исполнитель роли Шведова:

- Мой герой - человек организованный, честный милиционер, который верит в идеалы и призывы советского времени. Он образцовый гражданин, который несёт свою службу и помогает людям, попавшим в беду. На протяжении сериала ему придётся столкнуться с предательством жены и друга, а также расследовать тяжкие преступления кровавых и жестоких банд, сформировавшихся на территории СССР в 1953 году. Он смелый, решительный, но в то же время склонный к романтизму и идеализации человека как высшего создания. Сюжет развивается таким образом, что из идеальных супружеских отношений Шведов с женой приходят к абсолютному краху. Виной этому старые травмы и очарования, прежние чувства и любовь. Мой герой очень болезненно переживает расставание с Лидой и, конечно, как любой мужчина, делает немало глупостей из-за этой драмы.

Екатерина Климова, исполнительница роли жены Шведова Лиды:

- Мне очень понравилось, что эта история про любовь. Всегда хочется хотя бы в кино верить, что за любовь стоит бороться, что она действительно спасёт мир. И моя героиня из "Горький 53" в этом смысле мне очень импонирует. Она собрала в себе образы, которые были прописаны в классике, в том числе русской, Пушкиным, Толстым. И мы со своим старанием попытались раскрыть эту героиню и донести эту историю до зрителя, да ещё и в той эпохе, которая сама по себе уникальна, интересна и очень выразительна визуально. И действительно происходили такие страшные события в нашей стране, о которых стоит говорить, о которых стоит вспоминать, о которых стоит снимать кино.

Катерина Шпица, исполнительница роли Киры:

- Я очень люблю сниматься в исторических проектах, погружаться в другую эпоху. И быть девушкой, музой, союзницей харизматичного героя - это всегда любопытно и интересно, с яркими эмоциями и бодрящей энергией.

Музыка с Александром Алексеевым

"Сентиментальный марш". Участвуют Константин Хабенский, группа "Ундервуд" и другие. МХТ имени Чехова, 9 мая

Один из самых любимых поэтов ХХ века, "шестидесятник", благодаря которому многие из нас впервые полюбили бардовскую песню - ту, которая искренняя, с прекрасными стихами и идет от души - чтобы хороших людей становилось больше. 9 мая Булату Окуджаве могло исполниться 100 лет….

Помните его: "Возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке", "Ваше Величество Женщина, да неужели - ко мне?", "Ваше благородие, Госпожа удача"?! Или эти: "Здесь птицы не поют, деревья не растут, и только мы плечом к плечу врастаем в землю тут", "Давайте восклицать, друг другом восхищаться, высокопарных слов не надо опасаться, давайте говорить друг другу комплименты, ведь это все любви счастливые моменты"?!

Строчки, которые дарят нам веру в любовь, друзей, в самих себя. А еще - в Родину, победу, надежду на счастье.

Накануне юбилея вышел альбом "Проект О", в котором песни Окуджавы (оттого и буква "О" в названии) записали художественный руководитель МХТ имени Чехова Константин Хабенский и группа "Ундервуд". Работа над ним продолжалась с прошлого лета. Уже электрическая версия песен поэта и барда - бережна, очень актуальна по звуку, порой оказывается даже на грани с блюзом или роком. И уже на первой, закрытой презентации в марте - в престижном клубе - буквально яблоку негде было упасть.

Теперь уже доработанная и дополненная презентация, в МХТ, пройдет с участием актеров театра. Будут звучать и песни, и стихи, и воспоминания Булата Окуджавы.

"Театры Москвы - Булату Окуджаве". Вечер-посвящение от популярных актеров. Ведущая Ольга Остроумова. ЦДЛ, 18 мая

Актеры и режиссеры московских театров исполнят стихи и песни Окуджавы. Среди них: Ирина Муравьева, Авангард Леонтьев, Андрей Анкудинов, Михаил Левитин, Александра Равенских, Александр Жигалкин и другие. А несколько артистов театра "Современник" собираются прийти и спеть вместе…

Актеры придут, как говорится, не с пустыми руками. А принесут с собой эксклюзивные видео с Булатом Окуджавой, сохраненные в своих архивах театров. Тоже - веский повод не пропустить этот гала-концерт!

Музеи с Натальей Соколовой

Фото: Пресс-служба Бахрушинского музея

Онлайн-проект Бахрушинского музея "Фронтовые дороги театра"

В Бахрушинском музее хранится более 1300 оригиналов документов, рассказывающих о жизни театров и артистических бригад в годы войны. Теперь все эти материалы доступны широкому пользователю на сайте https://fdt.gctm.ru/. За время Великой Отечественной актёры театров выезжали на фронт 42 000 раз и дали более 1 350 000 спектаклей и концертов. Работа фронтовых бригад строилась на принципах военного времени: требовались мобильность, готовность и способность выступать в непосредственной близости к передовой. Играть и поднимать боевой дух зрителей приходилось под открытым небом, на палубах военных кораблей, на вокзалах и аэродромах, в блиндажах и землянках, в медсанбатах… "Есть такие страницы в истории, о которых забывать нельзя, - говорит генеральный директор Бахрушинского театрального музея Кристина Трубинова. - Наш онлайн - проект расскажет молодому поколению о том, как самоотверженно театральные деятели выступали на фронтах, а музейные работники документировали их деятельность.

К примеру, журнал выдачи дневников фронтовых бригад "Театр на фронте" за 1942-1943 гг., который разработали и выдавали артистам сотрудники Бахрушинского музея, - уникальный исторический документ. Сегодня эти 60 сохранившихся рукописных листов с расписками о получении дневников - подлинные свидетельства поддержки наших бойцов театральной общественностью в годы Великой Отечественной войны".

На портале представлен альбом хранителя музея того периода - Вениамина Ермолова (1891-1950). Выложен и дневник фронтового театра "Искра" - ансамбля артистов "Красноармейская эстрада" Московского Государственного театра им. Ленинского комсомола (Ленком). Его вел художественный руководитель театра Григорий Палин. Фронтовая жизнь театра описана на 139 листах в период с 1941 по 1945 гг.

Также в онлайн-формате доступны фотографии, театральные афиши, программы и репертуар фронтовых бригад Малого театра, Центрального Детского театра и концертной бригады НКВД Центрального управления милиции. Раздел о постановках военного времени дополнены материалами о легендарном спектакле "Давным-давно" по музыкально-комедийной пьесе Александра Гладкова, написанной в 1940 году и дебютировавшей на сцене в 1941 году. Зрители увидят фотографии этого прославленного, любимого спектакля из постановок Драматического театра Северного флота в Полярном и в Мурманске, Центрального театра Красной армии в Москве.

Опубликованы и редкие фотокадры и театральная афиша из коллекции Валентина Плучека, ставившего спектакль "Давным-давно" в 1942-1943 годах, в котором роль Шуры Азаровой исполняла актриса Зинаида Плучек, супруга режиссера.

Кино с Валерием Кичиным

Кадр из сериала "Дядя Леша" Фото: kinopoisk.ru

Артель им. Деточкина: сериал "Дядя Леша" уже онлайн

Сериал - не значит кино второго сорта. Бывают выдающиеся, с грандиозными сценарными идеями и актерскими работами: из зарубежных "Вражда", "Рипли", "Режим", из наших - "Нулевой пациент", "Домашний арест", "Конец света"… каждый назовет свои любимые. Но в массе это продукция для диванного просмотра, ленивого и непритязательного - послеобеденный десерт. В этом нет ничего плохого: как сказал бы поэт, фильмы разные нужны, фильмы разные важны.

Вышедший на платформе KION мини-сериал "Дядя Леша" на идейные и художественные открытия не претендует. Он просто хочет оставить после себя хорошее настроение. Чуть-чуть с оттенком ностальгии по "старому доброму кино" времен Рязанова-Брагинского, когда благородство еще не казалось романтической выдумкой, а свет в конце туннеля - глупым самообманом.

Прежде всего он отсылает, конечно, к комедии "Берегись автомобиля", где советский Робин Гуд Деточкин реквизировал у хапуг неправедно нажитые автомобили, чтобы отправлять вырученные деньги детским домам, - как бы восстанавливал справедливость. Новый Деточкин - это дядя Леша из сериала, дворник детдома города Рыбинска, его играет Тимофей Трибунцев. Он очень профессионально забирается в роскошные виллы толстосумов, и пока хозяин храпит в соседних покоях, укладывает в рюкзак золото, бижутерию и дорогие часы. А потом путем нехитрой авантюры обеспечивает детдом новой сантехникой.

В отличие от Деточкина, у него есть сообщники: его тайник на чердаке случайно обнаруживают двое детдомовцев - Цыган и Пухляш (органичные Хетаг Хинчагов и Григорий Дудник), потом эту троицу застукает и энергичная Маша (Елизавета Хомякова). Все это приключается на фоне сложных личных отношений дяди Леши и его начальницы - директрисы детдома (Анна Уколова). У обоих загадочно извилистая судьба: нынешний подметала прежде был ученым, доцентом со знанием трех языков, и почему его понесло в дворники - пока неизвестно. Нынешняя директриса тоже оставила какой-то неплохой пост. Дворник любит жену, а директриса одинока и уже теряет надежду обрести новую любовь. Но подруги ей сообщат, что дядя Леша на нее бросил взгляд, и надежды вернутся… Короче говоря, авторы сериала Никита Лундин, Антон Бабаев и Дмитрий Невзоров (он же режиссер) оснастили действие многими фабульными линиями - авантюрная пересекается с темами ревности, неутоленной женской жажды и мужской бесхарактерности.

Оператор Владимир Клягин ищет и находит симпатичные ракурсы, композитор Игорь Сычев пишет саундтрек в духе рязановских комедий - как бы светлый, ироничный и добродушный. Доставят радость актеры главного квартета: дворник Тимофей Трибунцев, его жена Светлана Суханова, директриса Анна Уколова и следователь Сергей Лавыгин: они точно чувствуют жанр, предполагающий не саспенс и не хохот, а блуждающую улыбку и душевный комфорт. Есть, правда, сбои по вкусу в диалогах, то преувеличенно литературных, то изобилующих матросскими шуточками - для семейного просмотра с детишками сериал плохо приспособлен. Тем более что авторы не определились, хорошо ли воровать или не очень, и альтруистические порывы дяди Леши вполне ужились с бизнес-планами предприимчивого поколения.

Но интересно, что вульгаризмы здесь органичней притянутой за уши обязательной лирики. Сериал дает остро почувствовать, как далеко мы ушли от прекраснодушных времен рязановского кино: те комедии могли быть как угодно язвительны, но светлое начало несли в себе ненатужно и естественно - у них был некий идеал. Пусть вечно тающий за горизонтом, но живой - его еще не забил насмерть тотальный цинизм новых времен. Оказывается, именно этот идеал - пусть иллюзорный и даже неосознанный, но занимавший важное место в душевном мире, объединял зрителей верой в итоговую победу справедливости. При всех невероятностях событий в героях Смоктуновского, Миронова, Папанова и Аросевой они узнавали своих соседей по подъезду. Новый же Деточкин дядя Леша с его романтическим по природе порывом именно романтики начисто лишен. Он даже не знает, что это такое: новая реальность ее давно изничтожила. В стране переменился воздух, и в новой жизни Деточкины не рождаются.

Заимствованная из 60-х годов прошлого века авантюра дяди Леши лишилась опор. В породившие ее импульсы попросту не веришь - фильм их вывел за скобки. Потому что не верит в них сам.

А в остальном, почему бы и не быть такому кино: там озоруют мило, иногда смешно. Посмотрим, что учудит дядя Леша дальше: сериал только начинается.

Кстати

Обновленная экспозиция "Битва за Москву. Первая Победа!" в Музее Победы рассказывает о жизни обычных москвичей, которых коснулась Великая Отечественная война. На 1200 кв.м разместили декорации, показывающие изменения в сначала мирном, а потом уже в полностью перешедшем на военные рельсы городе. Каждый выставочный зал посвящен важным событиям, отражающим бесстрашие москвичей: парад в разгар обороны города, бомбоубежища в метро и первым победам на фронте. А в мультимедийной зоне перед зрителями предстают герои-москвичи и их подвиги.

Куда еще сходить в праздничные выходные?

Услышать стихи о войне в исполнении звезд российского кино

Актеры Нонна Гришаева, Екатерина Гусева и Леонид Ярмольник прочтут строки о преодолении страшных испытаний. "Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины", "Баллада о зенитчицах" и другие произведения классиков тронут каждого пришедшего. За музыкальную программу в этот день отвечает инструментальное трио "Музыка Победы", Moscow Klezmer Band и исполнители фольклорной музыки еврейских местечек. В течение всего дня для гостей будет работать настоящая полевая кухня.

Где: Еврейский музей и центр толерантности.

Когда: 9 мая с 12.00 до 20.30.

Закружиться под звуки фронтового вальса

Профессиональные хореографы научат вас танцевать вальс, фокстрот и польку под звуки песен военных лет. Здесь же научат создавать яркие броши из георгиевских лент в сочетании с весенними цветами. На протяжении всего дня в парке будут выступать творческие коллективы, а закончится вечер выступлениями Полины Гагариной, Мии Бойко, а так же групп "Республика" и "Моральный кодекс".

Где: Парк "Ходынское поле". Площадка перед главным входом.

Когда: 9 мая, 10.00 - 21.59.

Подпеть песням военных лет

В программе концерта "Победа - одна на всех" прозвучат любимые: "Тёмная ночь", "В землянке", "Смуглянка", "Катюша". А между песнями зрителей ждут танцевальные номера на музыку композиторов, писавших в годы Великой Отечественной войны и в послевоенное время.

Где: Фольклорный центр Людмилы Рюминой.

Когда: 12 мая в 15.00.

Подготовила Дарья Валиахметова