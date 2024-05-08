Еще в двух областях России ввели режим ЧС

Главы Липецкой и Тамбовской областей объявили о введении режима чрезвычайной ситуации в своих регионах из-за аномальных заморозков.

Согласно сообщению правительства Липецкой области, режим чрезвычайной ситуации введен для отрасли сельского хозяйства. Губернатор региона Игорь Артамонов уже подписал соответствующий указ.

«Режим ЧС регионального характера в сельском хозяйстве будет введён в Липецкой области из-за майских заморозков. По предварительным данным, часть хозяйств региона с плодово-ягодными культурами, а также посевы пострадали от низких ночных температур. В ближайшие ночи синоптики также прогнозируют похолодание до минус пяти», — сказано в сообщении правительства области.

С таким же решением выступило правительство Тамбовской области. Режим ЧС также введен с 8 мая и распространяется на агропромышленный комплекс. Соответствующее распоряжение было подписано главой региона Максимом Егоровым.

«Причиной введения режима ЧС стали заморозки в начале мая, которые привели к гибели сельскохозяйственных культур и повреждению многолетних насаждений», — уточнили в Telegram-канале правительства Тамбовской области.

Ранее режим ЧС также ввели в Воронежской области.