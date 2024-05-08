Классный руководитель Путина рассказала, каким он был в детстве

Учительница Вера Гуревич, которая была классным руководителем президента России Владимира Путина в средней школе, рассказала, каким он был в то время. Ее слова приводит ТАСС.

Гуревич отметила, что в школе Путин всегда был «только защитником» и «никогда нападающим, оскорбляющим или задирой».

«Он только всех вечно защищал, защищал и еще раз защищал», — указала она.

Помимо этого, по словам учительницы, в школьные годы Путин «терпеть не мог выступать», считая это бессмысленным и предпочитая «делать, а не говорить».

Сам президент РФ неоднократно говорил, что Гуревич была одной из тех, кто оказал на него наиболее сильное влияние, подчеркивая, что до сих пор поддерживает с ней общение. Вчера, 7 мая, учительница была приглашена на церемонию вступления Путина в должность главы страны в пятый раз. После инаугурации они смогли побеседовать.