На фестивале «Дикая Мята» будет работать выездной ЗАГС

Мультиформатный фестиваль «Дикая Мята» пройдет 14–16 июня на легендарном поле в Тульской области (пос. Бунырево), ставшим за годы местом притяжения меломанов со всей страны. На три дня территория фестиваля превратится в большой и комфортный музыкальный город с шестью сценами, фудкортом, территорией красоты и здоровья Green Age, детским садом, комнатой матери и ребенка, палаточными лагерями и гостиницей, ярмарками, бесплатными питьевыми фонтанчиками, спортивными площадками и развлекательными зонами для детей и взрослых.

© Пресс-служба "Дикая мята"

С 2022 года территория фестиваля функционирует круглогодично как арт-кэмп, принимая путешественников и любителей музыки со всей страны.

На «Дикой Мяте» будет организована официальная регистрация браков

В этом году на «Дикой Мяте» появилась возможность официально зарегистрировать свои отношение и вступить в брак. Зрители open-air часто обращаются с подобными просьбами и теперь мечта стала реальностью - выездной ЗАГС, красивая локация, яркие фотографии в семейном фотоальбоме и, конечно, самые реальные церемонии пройдут с 14 по 16 июня на фестивале «Дикая Мята».

Заявки на регистрацию брака можно отправить до 10 мая 2024 года включительно на электронную почту ЗАГСа Тульской области по адресу КОМТОZAGS@tularegion.ru. В письме нужно указать ФИО, номер телефона и фото.

Лемми Килмистер, Честер Бенингтон и Кит Флинт – новые муралы в арт-галерее «Дикой Мяты»

В начале марта арт-кэмп «Дикая Мята» объявил конкурс среди художников на создание новых муралов в арт-галерее под открытым небом на территории фестиваля. Из внушительного списка было отобрано четыре автора и прямо сейчас яркие и бесконечно талантливые и художники украшают яркими граффити новые космо-дома в арт-кэмпе «Дикая Мята».

В минувший уикенд Николай Литвинов закончил создание образа легендарного Лемми из группы Motörhead. Авторы из команды Stenka NN из Нижнего Новгорода изобразят на одном из домов портрет Кита Флинта. Художник Антон Табатчиков увековечил образ Честера Бенингтона. Зарядиться созидательной энергией и увидеть одними из первых рождение уникальных картин можно в любое время, приехав в арт-кэмп «Дикая Мята».

Фестивальные трансферы будут забирать зрителей прямо от метро

«Дикая Мята» объявила о старте продаж билетов на фестивальные трансферы. Прямо от станции московского метро «Лесопарковая», комфортабельные автобусы доставят зрителей на фестиваль, а после доставят обратно. Выбрать удобное время отправления из Москвы до фестиваля можно 14 и 15 июня, а обратно все трансферы пойдут 16 июня.

Примерное время в пути — два с половиной часа, в пятницу время в пути может увеличиться. Организаторы просят внимательно выбирать время отправления до фестиваля и обратно - автобусы будут курсировать строго по расписанию, посадка осуществляется за 15 минут до отправления. Билеты можно приобрести на сайте «Дикой Мяты».

Лайн-ап «Дикой Мяты» 2024 года: The Hatters: Big Show, Вячеслав Бутусов: 40 лет Nautilus Pompilius, Zoloto, Drummatix, Дайте танк (!), Green Apelsin, Хаски, Sati Ethnica, Базар, Polnalyubvi, Нейромонах Феофан, Найк Борзов, Юлия Пересильд & Мандрагора, Антоха МС, Лампабикт, План Ломоносова, СмешBand, Гудтаймс, Операция Пластилин, Out Of Control Army (MX), Элли на маковом поле, Нееет, ты что, Несладко, Oligarkh, Созвездие Отрезок, Мытищи в огне, The Starkillers, Васса Железнова, Минаева, Tardigrade Inferno, Драгни, Обстоятельства, PALC, Билли Новик с песнями Егора Летова, Вадяра Блюз, Бонд с кнопкой, Levandowskiy & Sche, Soltwine, TMNV, Видеокассета твоих родителей, Инкогнито, Xarista, Фанкин, Чемодан Гризли, Манго Буст, Salvador, Blizkey, Лиза Матрешка, Gilead, Ищикосьеву, Black lama, ToT SamY, Terra, Breaking System, Moscow Klezmer Band, Пока Все Змеи Спят и многие другие — лайн-ап пополняется.

Билеты и подробная информация - на официальном сайте «Дикой Мяты».