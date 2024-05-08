Орден «Ахмат-спецназ» впервые получила женщина

Вице-спикер Новгородской областной Думы Ольга Борисова получила чеченский орден «Ахмат-спецназ». Таким образом, она стала первой женщиной в истории, получившей эту награду. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу заксобрания региона.

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Отмечается, что Борисова получила орден из-за отправки гуманитарной помощи в зону СВО. Всего депутат совершила 19 таких поездок.

«Ольга Борисова каждый месяц выезжает с гуманитарной миссией в зону СВО, отправляется к бойцам на передовые позиции, вместе с волонтерами-добровольцами доставляет гумпомощь в прифронтовые госпитали», — рассказали в пресс-службе.

Орден «Ахмат-спецназ» является высшей боевой наградой, которая выдается за особые заслуги. Всего эту награду получили около 100 человек. При этом сама Борисова отметила, что получение ордена стало для нее неожиданностью.

«В поездках были разные ситуации, фронт всегда рядом, но главное – выполнить поручения и добраться до всех, к кому запланировали приехать с гумпомощью. Благодаря Апти Алаудинову в каждой поездке бойцы спецназа сопровождают нашу группу, обеспечивают защиту и проезд», — заявила она.

Ранее Государственному Кремлевскому оркестру вручили орден Кирилла и Мефодия.