СМИ: МАКС могут снова отменить в 2024 году

Международный авиационно-космический салон, который планировалось провести в конце июля, в 2024 году могут снова отменить. Об этом «РИА Новости» сообщил источник в авиаотрасли.

© РИА Новости

Изначально МАКС планировали провести в июле 2023 года, но затем решили перенести на более поздний период. По словам собеседников агентства, близких к выставке, авиасалон назначили на 23-28 июля 2024 года.

«Подтверждаю», — ответил на вопрос о том, могут ли отменить МАКС и в 2024 году источник «РИА Новости».

Причину отмены и новую предполагаемую дату проведения салона он не назвал.

Напомним, что МАКС проводится раз в два года на аэродроме ЛИИ имени М. М. Громова в Жуковском. Целью мероприятия является демонстрация авиационной и космической техники, а также достижений отраслей науки и техники, связанных с авиастроением.