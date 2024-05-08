Коц придумал способ наказать Латвию за антисоветский запрет перед 9 Мая

Россия должна прекратить ввоз товаров из Латвии, заявил в своем Telegram-канале военный корреспондент Александр Коц. Таким образом он отреагировал на запрет республики возлагать цветы к местам, где находились снесенные советские памятники, в преддверии Дня Победы.

Между прочим, еще в марте Центральное статистическое управление Латвии заявило, что в начале 2024-го экспорт латышских товаров в Россию вырос на 3,3%, и балтийская республика заработала €87,8 млн. Может, уже обойдемся без их товаров? Это для начала, — написал Коц.

Государственная полиция Латвии заявила, что возложение цветов на местах демонтированных советских памятников по случаю Дня Победы будет рассматриваться как «прославление военной агрессии», за это предусмотрено наказание. Кроме того, запрещено использование символики Великой Отечественной войны, СССР и современной России.

Латвия запретила празднования в честь 9 мая

Ранее латвийская полиция переквалифицировала с административного на уголовное дело против мужчины, приносившего цветы на место снесенного памятника героям ВОВ в городе Резекне. Как отмечается, он приносил красные и белые гвоздики три раза за месяц. Мужчину обвинили «в оправдании военных преступлений».