Медведи-каннибалы проснулись в российском регионе

Останки молодого медведя, которого съел сородич, обнаружили на территории Бурзянского лесничества. Об этом сообщает заповедник «Шульган-Таша».

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В заповеднике рассказали, что страдную находку сделал госинспектор Анис Дильмухаметов, он снял останки медведя на видео.

«Такое явление каннибализма среди медведей случается. После зимней спячки медведи голодные, особенно самцы. Иногда они, в приступе голода, нападают на более молодых особей», — сообщил инспектор.

Последний случай каннибализма среди медведей он зафиксировал в прошлом году.

Ранее на видео попало купание белых медведей из новосибирского зоопарка в бассейне. На кадрах видно, как животные Белка и Стрелка купаются в бассейне прямо под дождем. Медвежата ныряют и плавают в воде.