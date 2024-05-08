Россиянин бросил использованные презервативы в чаны со святой водой

Житель Череповца Вологодской области бросил использованные презервативы в чаны со святой водой в трех храмах. Об этом пишет Mash в Telegram.

По информации издания, первыми презервативы заметили служители храма Рождества Христова, которые сразу обратились в полицию. После этого аналогичные находки сделали служители еще двух церквей города.

Как пишет канал, таким образом россиянин хотел поддержать движение ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено в России) и устроить конфликт с Русской православной церковью. Мужчину вычислили при помощи камер видеонаблюдения и задержали. Сейчас с ним работают психологи и сотрудники Следственного комитета.

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Ранее в Удмуртии местный житель ворвался в храм и заявил, что Бога нет. На кадрах с камер наблюдения видно, как россиянин подошел к копии иконы «Неупиваемая Чаша» и поинтересовался, можно ли на нее помочиться. После этого мужчина разбил стекло образа и заявил о своем отношении к религии.

В марте патриарх Московский и всея Руси Кирилл поручил усилить безопасность храмов Московской епархии. Мера была принята в связи с терактом в концертном зале «Крокус Сити Холл».