Пародиста Юрия Аскарова госпитализировали в Москве

Звезду «Кривого зеркала» Юрия Аскарова госпитализировали в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

© Соцсети

По информации канала, накануне 47-летний артист пожаловался на плохое самочувствие. У него наблюдались симптомы острой респираторной вирусной инфекции: врачи скорой помощи заподозрили у него пневмонию и госпитализировали Аскарова в инфекционное отделение. Сейчас ему проводят полный комплекс обследований.

В беседе с телеканалом «360» Аскаров рассказал, что подцепил «какой-то вирус». По его словам, пневмония не подтвердилась, однако чувствует он себя не важно. В беседе с каналом Shot артист уточнил, что находится в больнице по причине проблем с дыханием.

Куклачева госпитализировали с празднования 75-летия

Провести под присмотром медиков юморист должен по меньшей мере несколько дней. Аскаров надеется на быстрое восстановление, поскольку на следующей неделе у него запланировано множество мероприятий.