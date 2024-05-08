Священник объяснил отказ от поминовения усопших 9 мая

В этом году в День Победы в храмах Русской Православной церкви не будут поминать жертв Великой Отечественной войны, так как идет неделя празднования Пасхи и эти дни не предназначены для молитвы об усопших. Об этом рассказал РИА Новости клирик столичного храма Сорока Севастийских мучеников в Спасской слободе протоиерей Максим Первозванский.

Православные христиане отмечали праздник Святой Пасхи в этом году 5 мая. На следующий день началась Светлая седмица. В это время в храмах совершают крестные ходы и богослужения по праздничному чину.

По словам отца Максима, обычно на 9 мая в храмах совершают поминовения по усопшим воинам, «за веру, Отечество и народ жизнь свою положившим, и всем страдальчески погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов».

«Но в этом году 9 мая попадает на Светлую неделю, время празднования Пасхи. А в Церкви, начиная со Страстной недели и до окончания Светлой недели, не поминают усопших», - пояснил он.

Священнослужитель уточнил, что поминовения начинаются с Радоницы — вторника второй недели после Пасхи, а 9 мая в храмах будут совершать благодарственные молебны о даровании победы.

«По традиции за усопших в этот период не молятся даже лично сами верующие - в храме или дома. Это обусловлено тем, что в период Светлой седмицы мы радуемся о Воскресении Христовом, о том, что Господь всех спасает», - пояснил он.

Ранее руководитель информационной службы Московской епархии РПЦ священник Александр Волков рассказал, как поступить со скорлупой пасхальных яиц. По его словам,

освященные в церкви яйца и куличи не являются чем-то сакральным, скорлупу и крошки можно утилизировать и «не морочить голову».