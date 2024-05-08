Определены самые востребованные профессии в преддверии летнего сезона

Профессии бетонщика и заготовщика мяса стали лидерами по приросту вакансий среди рабочего и линейного персонала в преддверии майских праздников и летнего сезона в России. По сравнению с апрелем 2023 года спрос на таких специалистов в 2024 году вырос в 6 раз, свидетельствуют результаты исследования платформы "Авито работа", которые имеются в распоряжении ТАСС.

"Самый большой прирост вакансий в апреле - у профессии бетонщика. За последний год количество предложений для них выросло в 6,2 раза (+522%). При этом в среднем по России новым сотрудникам готовы были предложить 75 162 рубля ежемесячно при полной занятости (+18% за год)", - говорится в итогах исследования.

Кроме того, в 6 раз вырос спрос на заготовщиков мяса (+507%), а средние зарплатные предложения при полном рабочем дне за год увеличились на 12% (42 832 рубля в месяц). Также в 5,3 раза (+437%) стало больше вакансий для работников складов - маркировщиков. Таким сотрудникам по сравнению с апрелем 2023 года стали предлагать зарплаты на 66% больше (43 622 рубля в месяц).