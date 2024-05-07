Российская актриса Рената Литвинова объявила о возвращении в театр после переезда в Париж. Об этом она написала в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© Газета.Ru

Рената Литвинова снялась на балконе театра в черном жакете и легинсах-сапогах. Волосы она уложила мягкими волнами и сделала макияж с угольно-черными стрелками.

«Возвращение в театр. Скоро», — написала Литвинова.

На днях Рената Литвинова опубликовала фото Земфиры (признана в РФ иностранным агентом) на фоне слухов об их ссоре. В конце 2023 года актриса и певица отписались друг от друга в соцсетях. Стоит отметить, что они обе обнулили все свои подписки. Кроме того, Литвинова не поздравила подругу с днем рождения 26 августа, хотя раньше никогда не пропускала эту дату. Каждый год она делала пост, где нежно и с восторгом отзывалась о певице.

В 2022 году Рената Литвинова эмигрировала в Париж. Во Франции знаменитость играет в театре, принимает участие в модных показах и работает над собственными проектами. В частности, в ноябре 2022 года Литвинова представила собственный аромат RENATA1226, созданный в сотрудничестве с известным парфюмером Жаном-Полем Герленом.