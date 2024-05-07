Музей переработки, дог-бар и сбор редких фракций: что ждет участников Eco Friendly Fest

Весенний Eco Friendly Fest состоится 18-19 мая 2024 года на площадке ARTPLAY в Москве. Вход свободный по предварительной регистрации на сайте. В этот раз городской фестиваль по формированию экопривычек объединит на своей площадке восемь тематических зон: выставка, лекторий, эко-маркет, фуд-корт, своп, эко-арт, буккроссинг, мастер-классы.

© пресс-служба фестиваля

На эко-маркете гости фестиваля смогут познакомиться с более чем 45 этичными брендами и приобрести безопасные и экологичные товары от молодых компаний и крафтовых мастеров.

На фестивале будет организован сбор редких и популярных фракций для экологичной переработки. Сдать можно будет блистеры, электрохлам, зубные щетки, пластиковые карточки, лего, силиконовые браслеты, крышечки, пластиковые трубочки от напитков, электронные курительные девайсы и дозаторы.

На площадке будет работать выездной музей переработки от «Экосборка» в двух тематических линиях — «План чистого Мира» и LifeStyle. В экспозиции будут представлены предметы, демонстрирующие цепочки переработки различных видов вторсырья: пластика, стекла, макулатуры, гаджетов, электротехники и др., многоразовые альтернативы «одноразовому мусору» и решения для снижения вреда окружающей среде с помощью сбережения энергии и ресурсов.

Самой главной проблеме человечества — пластику — будет посвящена фотовыставка Екатерины Луговой. Проект даст зрителю мысль и понимание, что пластик забирает у Земли воздух-жизнь, и как бы планета не боролась с пластиковым мусором, без нашей помощи она не в силах справится.

Сервис умного лесовосстановления «Сохрани Лес» организует закрытую программу по специальным билетам, которые можно будет приобрести на площадке фестиваля. Все вырученные средства от продажи пойдут на посадку деревьев — один билет равен одному посаженному дереву! В программе: групповое гвоздестояние, мантра-медитация, консультация родолога и мастера.

В зоне лектория выступят эксперты и активисты в сфере экологии. О том, что такое «экотуризм» и почему его популярность растет во всем мире расскажет Полина Григорьева, ведущий экотренер и экоконсультант компании «Зеленый Драйвер». Лекция Вики Рюшка, апсайкл-швеи, Наталии Бабичевой и Марии Полозовой, основательниц социально-экологического проекта Brio Grunge, будет посвящена теме апсайкла. Спикеры познакомят гостей с понятием метаренессанс и научат, как с умом перерабатывать вещи и шить космические скафандры. Экоблогер Татьяна Курова расскажет, как транслировать свои экоценности без негатива. А практикующий психолог Дарина Жучкова поделится интересными наблюдениями и влиянием эко-привычек на жизнь, а также психологическими причинами пренебрежения темой экологии.

В зоне мастер-классов будут организованы различные воркшопы и активности для детей и взрослых. Здесь можно будет поиграть в настольную игру «Медиаторики: Стань Рок-Звездой», раскрасить комиксы о приключениях героев, посетить мастер-класс по скрапбукингу и украсить деревянную брошь бисером. Также проектом «ПроМузей» будет организовано знакомство юных гостей с творчеством современных художников, которые использовали тему экологии в своих произведениях.

Партнер фестиваля сеть магазинов «4 лапы» готовит серию уникальных активностей и множество призов для гостей фестиваля и их питомцев. На мероприятии можно будет пройти квест «Внимательный пет-родитель», посетить дог-бар, поучаствовать в беспроигрышной лотерее и образовательной викторине. Также на площадке будет работать точка сбора использованных упаковок из-под сухого корма, из которых в дальнейшем будут изготовлены снаряды на кинологических площадках.

Уже традиционно на фестивале можно будет обменяться книгами в зоне буккроссинга и посетить своп по обмену одеждой, который будет работать по купонам.

С подробной программой можно ознакомиться на сайте фестиваля: www.ecofriendlyfest.ru. Регистрация обязательна!

Место проведения: Москва, Нижняя Сыромятническая, д. 10, ARTPLAY.

Дата: 18-19 мая, время: 12:00-19:00.