Стало известно, когда Куклачева выпишут из больницы

Врачи планируют выписать из больницы легендарного дрессировщика Юрия Куклачева в понедельник, 13 мая. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Журналисты отметили, что 75-летний народный артист чувствует себя хорошо: много двигается, подбирает гардероб для будущих выступлений, распланировал рабочие встречи и даже наметил пресс-конференцию.

По данным канала, медики намеревались выписать артиста 5 мая, но на фоне излишней активности Куклачева, приняли решение оставить его под наблюдением ещё на неделю.

Напомним, что 12 апреля у Юрия Дмитриевича случился обширный инфаркт во время выступления. Скорая отвезла Куклачева в Красногорск, где его экстренно прооперировали.