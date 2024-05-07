В США назвали имя лидера одной из крупнейших группировок «русских хакеров»

Лидером и основателем одной из крупнейших группировок «русских хакеров» LockBit назвали гражданина России Дмитрия Хорошева. Об этом заявили в Министерстве юстиции США. Ему также предъявили заочные обвинения по 26 пунктам. Lenta.ru

Кроме того, Великобритания, США и Австралия ввели санкции в отношении россиянина. «LockBit были одной из самых плодовитых групп вымогателей за последние годы, ответственной за атаки на более чем 200 британских предприятий и крупных поставщиков государственных услуг», — говорится в публикации МИД Соединенного королевства. Газета.Ru

Как проинформировало в феврале агентство Bloomberg, Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании, ФБР и другие силовые структуры провели совместную операцию, в ходе которой заблокировали портал LockBit. Представитель американской спецслужбы сообщил Bloomberg, что в результате операции, в которой приняли участие 11 стран, было также заблокировано 11 тыс. доменных имен, использовавшихся группировкой для распространения вредоносных программ. По данным американского Минюста, с участием LockBit было совершено более 1,4 тыс. кибератак в США и по всему миру. Хакеры потребовали от своих жертв суммарно более $100 млн, получив по меньшей мере десятки миллионов долларов в биткойнах. ТАСС