В Казани пройдет шестой Modest Fashion Day

18 мая в рамках ХV Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: KazanForum» 2024 в шестой раз состоится Modest Fashion Day. Показы благопристойной моды подтверждают потенциал развития индустрии скромной моды и дают возможность российским дизайнерам выйти на зарубежные рынки.

© пресс-служба «Фонда Моды»

Свои коллекции презентуют 10 дизайнеров. Россию представят BURO BANU (Казань) и резиденты Московской недели моды - Zuhat (Москва) и ALENA MUSAEVA (Волгоград). Показы также проведут участник BRICS+ Fashion Summit Hany El Behairy (Египет), Melinda Looi (Малайзия), MONIKA JUFRY (Индонезия), Dalinda Paris (Франция), Moda Safi (ОАЭ), Senegal Fashion Show (Сенегал), а также Nurzat Zheenbek (Кыргызстан).

Музыкальным гостем Modest Fashion Day станет проект Yatmas Dusai, в творчестве которого сочетаются инди-звучание, татарский язык и национальные инструменты. Его музыка - это современный взгляд на Татарстан и татарскую молодежь с щепоткой авторского юмора.

Благопристойная мода - перспективное направление в индустрии, которое отражает эстетику современной скромности. Modest Fashion Day предоставляет престижную и профессиональную площадку для развития и поддержки дизайнеров, работающих в этом быстрорастущем сегменте.

Показы благопристойной моды пройдут 18 мая 2024 года в 19.00 в ГТРК "Корстон-Казань", по адресу: ул. Николая Ершова, 1А (зал Бальный). Вход по пригласительным для участников Форума.

Организатор Modest Fashion Day – Национальная палата моды и Фонд моды.

Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum» — главная площадка экономического взаимодействия Российской Федерации и стран исламского мира. Официальный сайт мероприятия.

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Центральной площадкой мероприятия является МВЦ «Казань Экспо».

Оператором по подготовке и проведению Форума выступает Фонд Росконгресс, исполнительной дирекцией оператора является АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов».