Рошаль высказал Путину мнение о его здоровье

Легендарный российский хирург Леонид Рошаль заявил президенту Владимиру Путину, что тот находится в прекрасной физической форме. Такое мнение он высказал во время личной встречи с главой государства, ее кадры публикует Telegram-канал Ria_Kremlinpool.

Также Рошаль уточнил, не было ли у президента одышки, пока тот проходил «марафон по лестнице», имея в виду участие Путина в церемонии инаугурации. В ответ Путин улыбнулся и добавил: «Слава богу, конечно».

Встреча со врачом Рошалем стала одним из первых рабочих мероприятий главы государства с момента его официального вступления в должность президента. Также сегодня, 7 мая, Путин встретился со своей школьной учительницей Верой Гуревич.