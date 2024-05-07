«Маленькие трагедии» А.С. Пушкина представит Московский театр иллюзии

Московский театр иллюзии 5 и 6 июня 2024 года представит премьеру спектакля «Маленькие трагедии» по пьесам Александра Сергеевича Пушкина в постановке главного режиссера театра, заслуженного артиста России Сергея Векслера. Постановка приурочена к 225-летию со дня рождения великого русского поэта и писателя.

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Постановка включает в себя все четыре пьесы А.С. Пушкина: «Скупой рыцарь», «Моцарт и Сальери», «Каменный гость», «Пир во время чумы», в которых удивительным образом сочетаются высокая поэзия и драматургия. Пьесы, в основе которых – истории о яростных человеческих страстях, приводящих героев к гибели, были написаны осенью 1830 года в Болдине, где поэт вынужденно находился в изоляции из-за холерного карантина, что нашло отражение в его произведениях.

«В нашей редакции «Маленькие трагедии» станут своеобразным гимном человеческой стойкости перед лицом природных катаклизмов и социальных катастроф. «Пир во время чумы» звучит сейчас особенно актуально: мир столкнулся с очередной эпидемиологической угрозой. Прямые аналогии борьбы с пандемией связывают произведение классика с днем сегодняшним», – рассказывает режиссер спектакля Сергей Векслер.

Репертуар театра на Сцене на Перовской состоит в основном из спектаклей по произведениям русских драматургов, среди которых А. Островский («Таланты и поклонники»), М. Горький («Дачники»), Н. Гоголь («Ночь перед Рождеством»), А. Пушкин («Метель»), И. Тургенев («Отцы и дети»), А. Чехов («Шутки в сторону»). «Маленькие трагедии» Пушкина станут прекрасным дополнением классического репертуара театра.

Адрес: Москва, ул. Перовская, 75 (м. Новогиреево)

Продолжительность спектакля: 1 час 30 минут без антракта

Начало премьерных показов: в 19:00

Возрастные ограничения: 12+