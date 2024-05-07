В США назвали имя лидера одной из крупнейших группировок «русских хакеров»

Лидером и основателем одной из крупнейших группировок «русских хакеров» LockBit назвали гражданина России Дмитрия Хорошева. Об этом заявили в Министерстве юстиции США. Ему также предъявили заочные обвинения по 26 пунктам.

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В Вашингтоне предполагают, что зарегистрированный в Воронеже Хорошев, скрывая свое имя под ником LockBitSupp, создал группировку примерно в сентябре 2019 года и до сих пор управляет как самой LockBit, так и разработкой новых версий одноименной программы-вымогателя. За это время с ее помощью были атакованы более 2500 жертв как минимум в 120 странах. В их числе — частные лица, малые предприятия, транснациональные корпорации, больницы, школы, некоммерческие организации, критически важная инфраструктура, а также государственные и правоохранительные органы.

В Минюсте подсчитали, что в качестве выкупа группировка получила от своих жертв не менее 500 миллионов долларов, а нанесенных действиями LockBit ущерб оценивается в миллиарды долларов.

Теперь против Хорошева введены санкции, а за любую информацию, которая приведет к аресту любого члена LockBit Государственным департаментом США объявлена награда в пять миллионов долларов. Вдвое больше получат те, кто предоставит информацию, позволяющую идентифицировать других руководителей группировки.

При этом человек, скрывающийся под ником LockBitSupp, широко известный в русскоязычном сегменте даркнета, уже прокомментировал заявления американского Минюста для ФБР блефует, он — «не Димон», а обвиненного Хорошева ему жаль.

Ранее правительство США назначило награду в размере до 15 миллионов долларов за информацию о хакерах из группировки LockBit. Тогда уточнялось, что им с января 2020 года удалось совершить более двух тысяч кибератак в США и по всему миру, которые привели к утечке и уничтожению конфиденциальной информации.