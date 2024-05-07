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Генпрокуратура признала нежелательной американскую НПО Freedom House

Генпрокуратура России признала нежелательной в РФ деятельность международной неправительственной организации Freedom House, Inc. (США). Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. ТАСС

«Среди основных направлений деятельности Freedom House — содействие установлению так называемой главенствующей роли США в мире», — отметили в Генпрокуратуре. RT на русском

После начала специальной военной операции Freedom House стала призывать к оказанию помощи Украине и конфискации «замороженных» российских активов в пользу Украины. Lenta.ru

Американскую Freedom House признали нежелательной
© РИА Новости
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