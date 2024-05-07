В Санкт-Петербурге пошел мокрый снег

В центре Санкт-Петербурга днем 7 мая пошел мокрый снег. Об этом сообщает «Мойка78» со ссылкой на читателей, которые прислали фотографию непогоды.

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«Фото сделали на улице Профессора Попова. Написали нам, что «его не видно на снимке, но снег идет». Слова читателей подтверждает сервис Яндекс.Погода», — говорится в сообщении.

В издании уточнили, что сейчас снег идет в северной части города, на Петроградке. Постепенно он переходит к центру Петербурга.

Утром 7 мая сообщалось, что в Москве и области выпал первый майский снег. На улице было около +2°С, днем синоптики обещали незначительное повышение температуры с порывами ветра до 14 м/с.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил о заморозках во всех регионах ЦФО с 7 по 9 мая. Он отметил, что в указанный период весь Центральный федеральный округ столкнется с низкими температурами, а также возможны небольшие осадки в виде снега и образование снежного покрова на севере Московской области, а также в Ярославской и Костромской областях.