Силач смог сдвинуть состав «Сапсана»

В петербургском депо «Металлострой» силач Денис Вовк смог вручную сдвинуть состав «Сапсана» весом 650 тонн. Об этом пишет РИА "Новости".

Денис Вовк — один из сильнейших людей России в дисциплине «Силовой экстрим» в категории до 90 кг, обладатель двух мировых рекордов, занесенных в Книгу рекордов Гиннесса. Ранее ему удалось вручную отбуксировать поезд «Ласточка», а также самолет массой более 32 тонн в аэропорту Сочи.

«Показал 1,5 метра, рассчитывал, что на метр побольше протяну, под три метра примерно. Но чуть-чуть не удалось. Учитывая, что в 2021 году я не сдвинул его вообще ни на сантиметр, то это, конечно, хороший результат, несмотря ни на что», — пояснил спортсмен-экстремал.

По данным портала, ручную буксировку снимали на видео с нескольких камер в присутствии экспертов по силовому экстриму. Все материалы будут направлены в Книгу рекордов Гиннесса для фиксации достижения.

Журналисты отметили, что Вовк пообещал на День ВМФ сдвинуть подводную лодку.